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Kamyonla okul servisi çarpıştı: 2 öğrenci yaralı!

Kamyonla okul servisi çarpıştı: 2 öğrenci yaralı!

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kamyonla çarpışan okul servis minibüsünde iki öğrenci yaralandı.

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Kaza, Sağlık Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ergin Sokak’tan çıkan E.D. idaresindeki 34 DRL 001 plakalı kamyon ile Gündoğdu Caddesi’nde seyreden C.A. yönetimindeki okul servis minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine ambulanslar sevk edildi. Camları patlayan minibüste 2 öğrenci hafif yaralandı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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