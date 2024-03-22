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Balıkesir'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Balıkesir'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Son günlerde Balıkesir dahil Türkiye'nin her bölgesinden gelen deprem haberleri vatandaşları tedirgin ediyor.  Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Depremin derinliği ise 7,7 kilometre olarak ölçüldü.

Balıkesir'de meydana gelen deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. 

İşte Naci Görür'ün o paylaşımı;

"Adaören-Dursunbey/Balıkesir’de deprem oldu. Deprem Balıkesir Fay Zonunun doğu devamında. Dursunbey yöresinde 20.Yüzyılda 1924,1952 ve1979’da da belli büyüklükte depremler var. 1898’de Başıkesir’de 7,0 büyüklüğünde deprem olmuştur. Sevgiyle."

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