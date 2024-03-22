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HABER /  SAĞLIK

Ankara’da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı

Ankara’da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kentte kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başladığını duyurdu.

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Yavaş, geçen hafta ‘2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni’nde, bir ilke imza atacağını belirterek “Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız” demişti. 

Yavaş, X hesabından ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başlattıklarını duyurdu.

Haziranda başlayacak aşı programına internetten kayıt olunabiliyor.

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