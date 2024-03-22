Ankara’da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kentte kız çocukları ve kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başladığını duyurdu.Abone ol
Yavaş, geçen hafta ‘2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni’nde, bir ilke imza atacağını belirterek “Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız” demişti.
Yavaş, X hesabından ücretsiz HPV aşısı uygulamasının başlattıklarını duyurdu.
Haziranda başlayacak aşı programına internetten kayıt olunabiliyor.