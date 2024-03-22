Antibiyotiğin şaşırtıcı yan etkileri ortaya çıktı

Antibiyotik almanın yan etkilerinin neler olduğunu hemen hemen hepimiz biliriz. Ancak Amerikalı bilim insanları, antibiyotik kullanmış kişilerin en az yüzde 20'sinin başka yan etkilerle karşılaştığını buldu. Nadir ancak görülmesi muhtemel bu yan etkiler nelerdir ve karşılaşılması halinde ne yapılması gerekir? İşte cevabı.

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1- Mantar enfeksiyonu

Antibiyotikler vücudumuzun bakteriyel yaşam alanını değiştirerek insanların mantar enfeksiyonlarına karşı savunmasız kalmasına neden olabilir.Ağızda, ciltte veya tırnakların altında görünebilir. Böyle bir durumda kaşılaşmanız halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.



2- Diş renginde bozulma

Antibiyotikler çocuklarda 8 yaşından önce diş renklenmesine neden olabilir. Eğer hamile bir kadın bu ilaçları alırsa, bebeğin diş minesinde sorun yaşama ihtimali de vardır. Nadir de olsa yaşanması muhtemel olan bu yan etkiyle karşılaşmanız halinde yapmanız gereken şey doktorunuza danışmak olmalı.



3- Ateşlenme

Ateş, antibiyotik kullanımı dışında pek çok şeyden kaynaklanabilir. Ancak ateşi antibiyotik kullanmaya başladıktan hemen sonra fark ettiyseniz, ateşe neden olan ilaca karşı alerjik reaksiyonunuz olabilir. Ateşin çok yakında kendiliğinden geçmesi muhtemeldir. Ancak ateş çok şiddetliyse doktorunuza görünmeli ve antibiyotiği değiştirmelisiniz.



4- Alerjik reaksiyon

En tehlikeli antibiyotik reaksiyonlarından biri alerjik reaksiyondur. Bu durumda, kişinin kaşıntılı döküntüleri, göz kapakları, dudakları, dili ve hatta boğazı şişebilir ve bu da anafilaksiye yol açabilir . Bazen bu gibi durumlarda bir doz adrenalin insanı kurtarabilir. Doktorunuza alerjinizi anlatmalısınız.



5- Güneş hassasiyeti

Bazı antibiyotikler (tetrasiklin, florokinolon ve sülfon) cildinizin ultraviyole ışınlara karşı hassaslaştırabilir. Bu ilaçları kullanırken çok fazla güneş ışığına maruz kalırsanız güneş yanığı olma ihtimaliniz de artar. Antibiyotik kullanırken sabah 10'dan akşam 14'e kadar güneş ışığına maruz kalmamak, güneş kremi kullanmak ve cildi kıyafetlerle kapatmak en doğrusu.

6- Kalp sorunları

Sık sık gerçekleşmez ancak antibiyotikler kalp sorunlarına sebebiyet verebilir. Genellikle aritmiye veya düşük tansiyona neden olabilir.