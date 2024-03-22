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CHP Mustafakemalpaşa adayı Şükrü Erdem 'Öcalan hain değil' dedi MHP'den sert tepki

CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, terörist başı Abdullah Öcalan hakkında "Hain değil" dedi. O ifadelere MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tepki gösterdi.

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CHP'nin kent uzlaşı adı altında DEM Parti ile yaptığı ittifak tartışmalara yol açarken, CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Erdem, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için söylediği sözler dikkat çekti.

CHP'li belediye başkan adayı, Erdem, "Siz bu konuda bana güvenin, adam hain değil" dedi. 

Seçmenlerden "Kandilden oy isteyin" tepkisi

Vatandaşlar ise Erdem'in sözlerine "Kandil'den oy isteyin" diyerek tepki gösterdi.

"Gaflet ve ihanet içinde olduklarını adeta itiraf etmiştir"

Görüntülere MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ataman, "CHP'nin maskesini kendi elleriyle düşürmüş, gaflet ve ihanet içinde olduklarını adeta itiraf etmiştir. Mustafakemalpaşalı hemşehrilerimiz, terörist başına toz konduramayıp Türk devletini alçakça suçlayan bu zihniyete elbette geçit vermeyecek, DEM'lenmiş CHP'ye 31 Mart'ta sandıkta dersini verecektir" dedi.

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