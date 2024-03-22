BIST 9.174
DOLAR 31,98
EURO 34,62
ALTIN 2.239,16
HABER /  GÜNCEL

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i etkisiz hale getirdi

MİT, "terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

Abone ol

Terörist TEKİN, uzun süredir MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakın takip altındaydı. Faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Kamışlı’da düzenlenen nokta operasyon ile Halil TEKİN etkisiz hale getirildi.

Seydo Kod Halil TEKİN Kimdir?

PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak/Kandil ve Gare alanlarında faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye sahasına geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi.

2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Tabka’da sözde Alay Komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı oldu.

Babası da 92 yılında TSK tarafından etkisiz hale getirilmiş

Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil TEKİN’in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim TEKİN de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şubat ayı ithalat ve ihracat rakamları açıklandı
Şubat ayı ithalat ve ihracat rakamları açıklandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Antibiyotiğin şaşırtıcı yan etkileri ortaya çıktı
Antibiyotiğin şaşırtıcı yan etkileri ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı yolu! Özgür Özel'den flaş sözler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı yolu! Özgür Özel'den flaş sözler
Ankara’da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı
Ankara’da ücretsiz HPV aşısı uygulaması başladı
Balıkesir'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama
Balıkesir'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama
Kamyonla okul servisi çarpıştı: 2 öğrenci yaralı!
Kamyonla okul servisi çarpıştı: 2 öğrenci yaralı!
Maskeli taraftar ile korner direğiyle futbolcu kovalayan taraftarın ifadesi ortaya çıktı
Maskeli taraftar ile korner direğiyle futbolcu kovalayan taraftarın ifadesi ortaya çıktı
Goldman'dan dikkat çeken TCMB yorumu
Goldman'dan dikkat çeken TCMB yorumu
Uykuluyken aracıyla çiğ köfteciye daldı, olanlar oldu
Uykuluyken aracıyla çiğ köfteciye daldı, olanlar oldu
Kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
23 yaşındaki Yusuf'u annesi feci halde buldu!
23 yaşındaki Yusuf'u annesi feci halde buldu!