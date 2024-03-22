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Motorine indirim geliyor! İşte 22 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları

Motorine indirim geliyor! İşte 22 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin-motorin fiyatlarındaki değişiklikler de devam ediyor. 23 Mart 2024 itibarıyla motorinde indirim beklenirken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik haberi bulunmuyor. İşte 22 Mart 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Hem döviz kuru hem de petroldeki düşüşün ardından bu kez bir indirim haberi geldi.

Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. 21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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