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6 Şubat Depremi mağaranın çökmesine neden oldu

6 Şubat Depremi mağaranın çökmesine neden oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesi Kızılin köyünün altında, Fırat Nehri’nin kıyısında bulunan Kızıl İn Mağarası’nda 6 Şubat depremlerinde çökme meydana geldi.

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Fırat Nehri üzerinde bulunan mağaraların en büyüğü olan ve Kızılin köyünün ismini aldığı ‘Kızıl İn’ mağarasının 6 Şubat depremlerinde kısmen çöktüğü görüldü. 2007 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen Kızıl İn Mağarası’nın tavanında yer yer çökmeler meydana geldi. Nehir kenarında bulunan ve köyün altına doğru yaklaşık 70-80 metre kadar ilerleyen mağara bölgenin en büyük mağarası olarak biliniyor.

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