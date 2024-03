İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu: İmamoğlu hayal kırıklığına uğrattı

İYİ Parti (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu önemli açıklamalarda bulundu. Kavuncu "İmamoğlu deprem riskini bertaraf etme konusunda hayal kırıklığına uğrattı. İki kutbun Türkiye'nin meselesini çözecek kapasitesi kalmadı. Daha metro isimlerinde bile anlaşamıyorlar. Verilen vaatler hatırlanmıyor." dedi.

Abone ol

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. İYİ Parti (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu katıldığı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Birilerine seçim kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir amacımız yok. İyi ki ittifaktan ayrılmışız diyoruz.

İlk aday olduğumda ittifakla ilgili çok soru sorulur diye düşünüyordum öyle olmadı. Bu karardan rahatsız olan iki kesim var biri CHP biri AK Parti. Sadece bizden rahatsız değiller başka partilerin bağımsız aday çıkartmalarından da rahatsızlar. Çünkü o iki kutuplu yapının konfor alanı rahatlıklarından dolayı rahatsızlar. Bu husursuz olan iki parti dışında sahada millet bizim adaylığımızın bereket getireceğinden yana.

İmamoğlu hayal kırıklığına uğrattı

İstanbul'da deprem sorunu bir beka sorunudur. İmamoğlu deprem riskini bertaraf etme konusunda hayal kırıklığına uğrattı. İki kutbun Türkiye'nin meselesini çözecek kapasitesi kalmadı. Daha metro isimlerinde bile anlaşamıyorlar. Verilen vaatler hatırlanmıyor.

Kaçak göçmen konusunda şikayetler alıyoruz dünyanın her ülkesi mülteci kabul eder. Ama ülke nüfusunun yüzde 10 gibi nüfusuna tekabül eden rakamları kimse kabul etmez. Biz düzensiz göçte hassasiyet taşıyan bir partiyiz. İş yeri denetimlerinde ayrıcalık olsun istemiyoruz.

Bizden istifa edenler CHP listesinden aday oldu

İlçe başkanlarımız istifa edip CHP'den meclis üyesi adayı oldu. Bizden istifa edenler CHP listesinden aday oldu. AK Parti ve CHP artık birbirine benzer olmuş. Biz partinin tamamlayıcısı değiliz.

Biz Genel Başkanımız Meral Akşener'i mahcup etmeyecek sonucu alacağımıza eminim. Bir sürü parametre var 2019'da yüzde 7 aldık o da bazı yerlerde CHP aday çıkartmadı bazı yerlerde biz çıkartmadık o yüzden ölçülmesi zor. Şu anda bizdeki veriler Türkiye genelinde anketlerde o kopmaların olduğu o sarsılmaların olmasına rağmen bir toparlama sürecine evrilmiş durumdadır.

Meral Akşener ben kellemi ortaya koyuyorum seçmen bir karar verecek dedi. Sorumluluğu üstleniyor. Ama bize de başarı sizin başarısızlık benim diyor. Ama başarısızlık cümlesini kurdurtmayacağız.

Siyasetin finansmanı şeffaf değil. Kayıt dışı paranın olduğu her yerde dedikodu da olur. Her yerde her türlü şaibe olur suistimal olur. Cebine mi atmıştır bina mı almıştır vakıf mı kurmuştur bilemezsiniz.