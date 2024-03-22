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Şüpheli ihbar etti kuyumcunun cesedi otomobilin bagajından çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şüpheli ihbar etti kuyumcunun cesedi otomobilin bagajından çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bir otomobilin bagajı içerisinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) ait olduğu, alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulup öldürüldüğü ve cansız bedeninin bagajda saklandığı öğrenildi.

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Olay 19 Mart günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmesi için kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a bir miktar para verdiği ve geri alamadığı iddia edilen F.B. (24) ile arkadaşı E.Ö. (24), Kemalpaşa Caddesi'nde Bozar'ı arabaya aldı.

Çıkan tartışmanın ardından F.B., 68 yaşındaki kuyumcuyu tabancayla ensesine 3 el ateş ederek öldürdü.

Bekir bozar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına yükleyen şüpheliler, otomobili de özel bir hastanenin otoparkına bırakarak kaçtı.

Ertesi gün ihbar etti

Otomobilde bulunan şüphelilerden E.Ö., olaydan bir gün sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bekir Bozar'ın cansız bedeni otomobilin bagajı içerisinde bulundu. Bozarın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen F.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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