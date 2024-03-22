Otobüste genç kızı taciz etti! Meğer daha önce de...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Merkez Sarıçam ilçesinden halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi B.A. (24), arkasındaki koltukta oturan yabancı uyruklu H.S'ye (29) kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tepki gösterdi. Diğer yolcuların şüpheli H.S'yi etkisiz hale getirmesinin ardından sürücü otobüsü durdurup olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek zanlıyı gözaltına aldı.

Daha önce de evinin çevresinde görmüş

B.A. ifadesinde, şüpheliyi daha önce evinin çevresinde gördüğünü, bu kişinin zaman zaman kendisini takip ettiğini ve son olarak da otobüste kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Zanlı ise ifadesinde tacizde bulunmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.