BIST 9.182
DOLAR 32,00
EURO 34,67
ALTIN 2.228,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otobüste genç kızı taciz etti! Meğer daha önce de...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otobüste genç kızı taciz etti! Meğer daha önce de...

 Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Merkez Sarıçam ilçesinden halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi B.A. (24), arkasındaki koltukta oturan yabancı uyruklu H.S'ye (29) kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tepki gösterdi. Diğer yolcuların şüpheli H.S'yi etkisiz hale getirmesinin ardından sürücü otobüsü durdurup olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese giderek zanlıyı gözaltına aldı.

Daha önce de evinin çevresinde görmüş

B.A. ifadesinde, şüpheliyi daha önce evinin çevresinde gördüğünü, bu kişinin zaman zaman kendisini takip ettiğini ve son olarak da otobüste kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

Zanlı ise ifadesinde tacizde bulunmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kan donduran olay: Öldürüp bagaja koydular, saatlerce dolaştılar
İzmir'de kan donduran olay: Öldürüp bagaja koydular, saatlerce dolaştılar
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Hindistan’da işçiler çöken köprünün altında kaldı: 1 ölü
Hindistan’da işçiler çöken köprünün altında kaldı: 1 ölü
Türkiye yılın ilk iki ayında 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
Türkiye yılın ilk iki ayında 4,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı
6 Şubat Depremi mağaranın çökmesine neden oldu
6 Şubat Depremi mağaranın çökmesine neden oldu
Arkadaşlarıyla halı saha maçına gitti, sahada kalp krizi geçirdi
Arkadaşlarıyla halı saha maçına gitti, sahada kalp krizi geçirdi
İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu: İmamoğlu hayal kırıklığına uğrattı
İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu: İmamoğlu hayal kırıklığına uğrattı
Bingöl’de 200 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl’de 200 köy yolu ulaşıma kapandı
Yemek Sepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Yemek Sepeti'ne rekabet soruşturması açıldı
Aman dikkat maskeleri hazırlayın! Sahra tozu Türkiye'ye geliyor!
Aman dikkat maskeleri hazırlayın! Sahra tozu Türkiye'ye geliyor!
Fitch 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti
Fitch 9 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti
Kadın futbolunda bu hafta derbi heyecanı yaşanıyor!
Kadın futbolunda bu hafta derbi heyecanı yaşanıyor!