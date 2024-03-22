Resmi Gazete'de yayımlandı: Marmara'da petrol aranacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Marmara Denizi'nde üç farklı bölgede petrol arama ruhsatı aldı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Marmara Denizi'ndeki petrol potansiyelini araştırmak üzere önemli bir adım attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'ya Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölgede petrol arama ruhsatı verdi. Bu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak resmiyet kazandı.

Verilen ruhsatlar kapsamında, TPAO'nun Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektarlık, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektarlık ve Tekirdağ ile Çanakkale'deki 27 bin 668 hektarlık deniz sahalarında petrol arama çalışmaları gerçekleştirebileceği belirlendi. Bu ruhsatlar, TPAO'ya 8 yıl boyunca petrol arama ve keşif faaliyetleri için yetki sağlayacak.

TPAO'nun bu sahalarda petrol arama ruhsatı almak için başvurusunu 15 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirdiği biliniyor. Yapılan başvurunun ardından yapılan değerlendirme sonucunda, TPAO'nun sahip olduğu teknik ve uzmanlık kapasitesiyle Marmara Denizi'nde petrol arama çalışmalarını yürütebilecek yetkinliğe sahip olduğu tespit edilerek ruhsatların verilmesine karar verildi.