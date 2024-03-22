Ünlü oyuncu verdiği kilolarla gündem oldu, 138 kiloydu şimdi model oldu!

Avrupa Yakası gibi bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla gündem oldu. 138 kiloya çıktıktan sonra diyet ve mide küçültme ameliyatıyla zayıflayan ünlü oyuncu 72 kilo verdi. Ünlü oyuncu şimdilerde modellik yapıyor.

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Avrupa Yakası, Olacak O Kadar ve Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan oyuncu Esin Gündoğdu, kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık gündeme geliyor. 138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve mide küçültme ameliyatı olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdiğini açıklamıştı. Bir giyim markası için verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Gündoğdu, son haliyle görenleri şaşırttı. Gündoğdu için "Günden güne eriyor" yorumu yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı. Gündoğdu, daha önce yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Salondan odaya gidemiyordum, basamak çıkamıyordum. Şu anda kendimi çok rahatlamış hissediyorum."