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TFF'den tepki çeken hamle! Fatih Karagümrük takımı Riva'dan çıkartıldı

TFF'den tepki çeken hamle! Fatih Karagümrük takımı Riva'dan çıkartıldı

TFF'den sosyal medyada tepki çeken bir hamle geldi. ‘Sahaya bakım yapacağız’ diyerek Fatih Karagümrük Futbol A Takımı’nı Riva’dan çıkartan TFF'nin bu hamlesi eleştiriyle karşılandı.

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TFF'den sosyal medyada tepki çeken bir hamle geldi. ‘Sahaya bakım yapacağız’ diyerek Fatih Karagümrük Futbol A Takımı’nı Riva’dan çıkartan TFF'nin bu hamlesi eleştiriyle karşılandı.

TFF, ‘Sahaya bakım yapacağız’ dedi ve Fatih Karagümrük Futbol A Takımı’nı Riva’dan çıkarttı. Sosyal medyada bu olaya büyük tepki geldi. Tesissiz kalan Fatih Karagümrük'ün yardımına Kasımpaşa yetişti. Kasımpaşa SK, tesissiz kalan Fatih Karagümrük’e Kemerburgaz Tesisleri’ni tahsis etti.

Açıklama gelmedi

Fatih Karagümrük cephesinden bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

TFF
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