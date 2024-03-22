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Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'ye bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'ye bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak ve şubat aylarında 4 milyon 341 bin 606 turistin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti.

Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.

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