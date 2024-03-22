Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'ye bu yılın ilk iki ayında gelen turist sayısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak ve şubat aylarında 4 milyon 341 bin 606 turistin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti.

Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.