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Sel suları otomobili dereye sürükledi! Yolcular son anda kurtuldu!

Sel suları otomobili dereye sürükledi! Yolcular son anda kurtuldu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle dereye sürüklenen bir otomobil yürekleri ağza getirdi.

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Dün sabah erken saatlerinde başlayan ve gece yarısına doğru şiddetini artıran yağış, kent merkezi ile kırsal bölgelerde sele neden oldu. Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken Siverek-Viranşehir kara yolu ile bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı.

Otomobil dereye sürüklendi, yürekler ağza geldi

Siverek-Karacadağ bölgesinde taşan köprüden karşı tarafa geçmeye çalışan bir otomobil, suya kapılarak dereye sürüklendi. Otomobilde bulunanalar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken otomobil sel suları arasında mahsur kaldı.

Siverek-Viranşehir kara yolu ulaşıma kapandı

Gece boyunca devam eden yağış birçok yerde taşkınlığa neden olurken Siverek-Viranşehir kara yolu Taşlı köyü mevkiinde sular altında kaldı. Taşan köprü nedeniyle her iki yönde de ulaşım uzun süre sağlanamadı.

Öğretmen ve öğrenci servisleri yolda mahsur kaldı

Siverek Karacadağ ve Gürakar köyü bölgesinde okullarına gitmeye çalışan öğretmen ve öğrenci servisleri taşan dereler nedeniyle okullarına ulaşamadı.

Kırsal mahalleler sular altında kaldı

Özelikle kırsal bölgelerde yoğun yağışın görüldüğü Siverek’te, ilçeye bağlı Şekerli ve bazı bazı köylerde de sel meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde onlarca evin sular altında kaldığı görüldü. Şehir merkezinde ise ufak çaplı sel dışında olumsuz bir gelişme olmadı.

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