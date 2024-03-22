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Niğde’de Bal Ormanı kuruluyor! 2. etap gerçekleştirildi

Niğde’de Bal Ormanı kuruluyor! 2. etap gerçekleştirildi

Niğde’deki Bal Ormanında 2 bin 120 adet fidan toprakla buluştu.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Niğde Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen Bal Ormanları fidan dikiminin 2. etabı gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan ve öğrenciler katıldı. Programda, leylak, üvez, kuş kirazı, mahlep, ıhlamur, sarı salkım, ceviz, badem, ahlat, yabani elma, lavanta, yalancı akasya olmak üzere 2120 adet fidan toprakla buluştu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan arazilerin ekim alanının son iki yıl içerisinde yaklaşık 1000 dekara çıkarıldığını, bu alanların yanında ikinci etabı gerçekleştirilmekte olan Bal Ormanı Kurulumunun da 2027 yılına kadar aşamalı bir şekilde 180 dekara ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

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