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Napoli Fenerbahçeli Szymanski'yi istiyor

Napoli Fenerbahçeli Szymanski'yi istiyor

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski'ye, İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertli ekibin Szymanski için 25-30 milyon Euro arasında bir bonservis talep ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'li Sebastian Szymanski kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Avrupa'nın birçok dev kulübünün ilgilendiği Sebastian Szymanski için şimdi de Napoli iddiası ortaya atıldı.

Rekor bonservis talebi iddiası

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Radio Marte'de Szymanski-Napoli haberlerine dair konuştu. Schira, Sarı-Lacivertlilerin Szymanski için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiğini açıkladı.

Polonyalı yıldızın transferinin söz konusu rakamlara gerçekleşmesi durumunda Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

Nicolo Schira açıklamasında Napoli ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilerin Szymanski transferine yardımcı olabileceğini vurguladı.

2027'ye kadar sözleşmesi var

Bu sezon toplam 46 maçta oynayan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi. Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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