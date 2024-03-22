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Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu

Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu

Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağdı.

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Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde kara dönüştü. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda yaya ulaşımında sorun yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Giresun'un iç kesimlerinde yer alan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkili oldu.

Dereli ilçesindeki 1700 rakımlı Kümbet Yaylası da yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle kapanan Kotana-Kümbet, Uzundere-Kanlıhan Grup Yolu, Giresun İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Trabzon'un Çaykara, Düzköy ve Tonya ilçesinin yüksek kesimleri yağışın ardından beyaza büründü.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, Çaykara'nın Köknar ve Kavlatan yaylaları ile Düzköy'ün Derinoba Yaylası ve Tonya'nın Beypınarı Yaylası'na ulaşımı sağlayan yollarda karla mücadeleyi sürdürüyor.

Öte yandan Zigana Dağı ve turizm merkezlerinden Uzungöl'de de kar etkili oldu.

Ordu'nun yüksek kesimlerine de kar düştü. Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, ulaşım sorunu yaşanmaması için çalışma gerçekleştiriyor.

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