BIST 9.182
DOLAR 32,00
EURO 34,67
ALTIN 2.228,81
HABER /  EKONOMİ

Dolar altın fiyatlarını etkiledi! Düşüş sürüyor, ne kadar oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar altın fiyatlarını etkiledi! Düşüş sürüyor, ne kadar oldu

Altın fiyatları, dolar kurundaki azalışa paralel değer kaybetti. Yatırımcı rekor üstüne rekor kıran fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Analistler ne diyor?

Abone ol

Altının dün ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü  2 bin 243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 2 bin 239 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı

Dün 2 bin 223 dolarla zirveyi gören altının ons fiyatı, buradan gelen kar satışlarının da etkisiyle günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 181 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği endişelerinin altın talebini baskıladığını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı
Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kan donduran gerçek! Afgan madencinin cesedini 'ocak kapanmasın' diye yakmışlar
Kan donduran gerçek! Afgan madencinin cesedini 'ocak kapanmasın' diye yakmışlar
Otobüste yaşlı çifti darp davasında 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi
Otobüste yaşlı çifti darp davasında 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi
Napoli Fenerbahçeli Szymanski'yi istiyor
Napoli Fenerbahçeli Szymanski'yi istiyor
Para için canını tehlikeye attı, aracın önüne böyle atladı
Para için canını tehlikeye attı, aracın önüne böyle atladı
Niğde’de Bal Ormanı kuruluyor! 2. etap gerçekleştirildi
Niğde’de Bal Ormanı kuruluyor! 2. etap gerçekleştirildi
Sel suları otomobili dereye sürükledi! Yolcular son anda kurtuldu!
Sel suları otomobili dereye sürükledi! Yolcular son anda kurtuldu!
Tek başına oynadığı okeyle gündem olmuştu, artık hiç yalnız kalmıyor
Tek başına oynadığı okeyle gündem olmuştu, artık hiç yalnız kalmıyor
Fatih Erbakan: Yargıda adaleti tesis edeceğiz
Fatih Erbakan: Yargıda adaleti tesis edeceğiz
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Ağrı'da tankerin içinde 19 düzensiz göçmen yakalandı!
Ağrı'da tankerin içinde 19 düzensiz göçmen yakalandı!