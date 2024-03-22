Polislerde kronik rahatsızlıklar arttı: Kalp krizi, kanser, beyin kanaması...

Emniyet Sen’in tespitlerine göre 2023 yılında binin üzerinde polis kalp krizi, kanser, beyin kanaması gibi hastalıklar ve trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Abone ol

2024 yılının başından bu yana polis intiharlarının yaşanmaya devam ettiği Türkiye koşullarında, intiharların yanı sıra kronikleşen bir diğer sorun ise hastalıklar. Mobbing ve amir baskısı iddialarının dönem dönem gündeme geldiği emniyette, Emniyet Sen’in verilerine göre haftada 3-4 kalp krizi vakası yaşanıyor. Yine beyin kanaması, kanser gibi vakaların da sayısının arttığı belirtilirken, polislerin hayatına mal olan bir diğer durum ise trafik kazaları. Çoğunluğu yoğun çalışma ve uykusuzluğun sonucu olarak meydana gelen kazaların sayısı da azımsanmayacak düzeyde. Söz konusu tüm bu durumlardan kaynaklı yaşanan can kayıplarının sayısının ise 2023 yılında binin üzerinde olduğu ifade ediliyor.



Gazete Duvar’a konuşan Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, bir süredir polisin yaşadığı hastalıklar ile ilgili duyarlılık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Baskı ve yoğun çalışma sisteminin bir sonucu olarak yaşanan stresin, kalp krizi ve beyin kanamasını tetiklediğini ifade eden Sezer, uzun vadede ise kanser vakalarının görüldüğünü dile getirdi. Sezer, "Bu teşkilat şöyle bir bakıldığında kimsenin umurunda değil. Haftada ortalama 3-4 kalp krizi, 2-3 kanser şeklinde meslektaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Canına kıyanları zaten biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl binden fazla kalp krizi, kanser, beyin kanaması gibi hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşımız var. Şu an net bir rakam veremiyoruz çünkü çalışmalarımız devam ediyor. Bu durum başka bir kurumda yaşanmıyor. Bin kişinin kalp krizinden, kanserden öldüğü başka bir kurum gördünüz mü?” dedi.







GÜNDEM

Polisin ‘kronikleşen’ hastalıkları: Kalp krizi, kanser, beyin kanaması...

Emniyet Sen’in tespitlerine göre 2023 yılında binin üzerinde polis kalp krizi, kanser, beyin kanaması gibi hastalıklar ve trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi.

22 Mart Cuma 2024 Saat: 06:45Güncellenme: 22 Mart Cuma 2024 Saat: 06:45



Fotoğraf: Arşiv

Google Haberlere Abone olİZMİR – 2024 yılının başından bu yana polis intiharlarının yaşanmaya devam ettiği Türkiye koşullarında, intiharların yanı sıra kronikleşen bir diğer sorun ise hastalıklar. Mobbing ve amir baskısı iddialarının dönem dönem gündeme geldiği emniyette, Emniyet Sen’in verilerine göre haftada 3-4 kalp krizi vakası yaşanıyor. Yine beyin kanaması, kanser gibi vakaların da sayısının arttığı belirtilirken, polislerin hayatına mal olan bir diğer durum ise trafik kazaları. Çoğunluğu yoğun çalışma ve uykusuzluğun sonucu olarak meydana gelen kazaların sayısı da azımsanmayacak düzeyde. Söz konusu tüm bu durumlardan kaynaklı yaşanan can kayıplarının sayısının ise 2023 yılında binin üzerinde olduğu ifade ediliyor.

‘BİN KİŞİNİN KALP KRİZİNDEN, KANSERDEN ÖLDÜĞÜ BAŞKA BİR KURUM GÖRDÜĞÜNÜZ MÜ?'

Gazete Duvar’a konuşan Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, bir süredir polisin yaşadığı hastalıklar ile ilgili duyarlılık yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Baskı ve yoğun çalışma sisteminin bir sonucu olarak yaşanan stresin, kalp krizi ve beyin kanamasını tetiklediğini ifade eden Sezer, uzun vadede ise kanser vakalarının görüldüğünü dile getirdi. Sezer, "Bu teşkilat şöyle bir bakıldığında kimsenin umurunda değil. Haftada ortalama 3-4 kalp krizi, 2-3 kanser şeklinde meslektaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Canına kıyanları zaten biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl binden fazla kalp krizi, kanser, beyin kanaması gibi hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşımız var. Şu an net bir rakam veremiyoruz çünkü çalışmalarımız devam ediyor. Bu durum başka bir kurumda yaşanmıyor. Bin kişinin kalp krizinden, kanserden öldüğü başka bir kurum gördünüz mü?” dedi.

‘YERİ GELİYOR HAKLI OLMANA RAĞMEN FIRÇA YİYORSUN’



Play Video

“Son yıllarda beyin kanamasından ölümler arttı. Geçtiğimiz yıl 50’den fazla arkadaşımız da beyin kanamasından vefat etti. Bizim teşkilatta çok fazla kalp krizi geçiriyor meslektaşlarımız. Bunun da sağlıksız beslenme, stres ve uykusuzlukla alakası var" diyen Sezer, şöyle devam etti:

“Sağlıksız ve düzensiz besleniyorlar. Kuru besleniyorlar. Ayak üstü yemek yiyip geçiştiriliyor. En çok bağırsak, kolon kanseri ve akciğer kanseri söz konusu. En çok bu üç kanser var. Akciğer kanseri de çoğunlukla sigaradan kaynaklı. Polis amcam derdinden fosur fosur sigara içiyor. Bunun sebebi de stres. Yeri geliyor çocuğun yaşındaki kişiden haklı olmana rağmen fırça yiyorsun. Teşkilatta tabi ki içmeyenler de var. 350 bin kişi içinde içmeyen olmaması gibi bir durum söz konusu değildir.”