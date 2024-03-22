BIST 9.182
DOLAR 32,00
EURO 34,67
ALTIN 2.228,81
HABER /  GÜNCEL

Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesinin yapılacağını söyledi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa'da konuştu. Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye'nin öncü şehri olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Biliyorum Şanlıurfa'da beklenen bir konu pamuk üreticilerimize destek konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1,6 milyar liralık bir ödeme yapmış olacağız inşallah, hesaplara geçmiş olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Şimdi tek hedefimiz bundan sonra ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.' Daha fazla çalışmamız gerekir. Daha fazla yatırım yapmamız gerekir."

ÖNCEKİ HABERLER
Polislerde kronik rahatsızlıklar arttı: Kalp krizi, kanser, beyin kanaması...
Polislerde kronik rahatsızlıklar arttı: Kalp krizi, kanser, beyin kanaması...
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Galatasaray, Süper Kupa erteleme talebini reddetti!
Galatasaray, Süper Kupa erteleme talebini reddetti!
"Genç Türkiye" eskide kaldı, yaşlanıyoruz!
"Genç Türkiye" eskide kaldı, yaşlanıyoruz!
Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu
Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu
Dolar altın fiyatlarını etkiledi! Düşüş sürüyor, ne kadar oldu
Dolar altın fiyatlarını etkiledi! Düşüş sürüyor, ne kadar oldu
Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı
Şırnak Üniversitesinde yazılım laboratuvarı açıldı
Kan donduran gerçek! Afgan madencinin cesedini 'ocak kapanmasın' diye yakmışlar
Kan donduran gerçek! Afgan madencinin cesedini 'ocak kapanmasın' diye yakmışlar
Otobüste yaşlı çifti darp davasında 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi
Otobüste yaşlı çifti darp davasında 17 yaşındaki şüpheli tahliye edildi
Napoli Fenerbahçeli Szymanski'yi istiyor
Napoli Fenerbahçeli Szymanski'yi istiyor
Para için canını tehlikeye attı, aracın önüne böyle atladı
Para için canını tehlikeye attı, aracın önüne böyle atladı
Niğde’de Bal Ormanı kuruluyor! 2. etap gerçekleştirildi
Niğde’de Bal Ormanı kuruluyor! 2. etap gerçekleştirildi