Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, paralar yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesinin yapılacağını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Şanlıurfa'da konuştu. Şanlıurfa'nın pamuk üretiminde Türkiye'nin öncü şehri olduğunu anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Biliyorum Şanlıurfa'da beklenen bir konu pamuk üreticilerimize destek konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1,6 milyar liralık bir ödeme yapmış olacağız inşallah, hesaplara geçmiş olacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun.

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Şimdi tek hedefimiz bundan sonra ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.' Daha fazla çalışmamız gerekir. Daha fazla yatırım yapmamız gerekir."