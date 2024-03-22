Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı; 'Gençler darbe yaparsa ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi? Darbecinin yaşlısı genci mi olur? Sivili, askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş, bunların bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil." dedi.

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Bartın'ın Hasankadı beldesinde seçim irtibat ofisi açılışında konuşan Tunç, AK Parti'nin 22 yıldan bu yana iktidarda olduğunu, 17 seçimde milletin tercihini AK Parti'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını dile getirerek, 18'inci sandıkta da milletin yine en doğru kararı vereceğine inandıklarını kaydetti.

Bakan Tunç, 22 yıldan bu yana vesayetçi ve darbeci anlayışın AK Parti'nin önünü kesmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesebildiler mi? Sizler müsaade etmediniz. Her zaman bizim önümüzü açtınız. O darbeci, vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Muhtıralarda da başarılı olamadılar. Krizler çıkarmaya çalıştılar, başarılı olamadılar. Gezi olaylarında da başarılı olamadılar, 17-25'te (Aralık) de. 15 Temmuz karanlık gecesini de onların başlarına sizler sayesinde çevirdik ve aydınlık bir güne kavuştuk. Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci, vesayetçi anlayış hortlamasın diye Anayasa'mızda reformlar yaptık. Bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış, hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak.

"Bunların ruhuna işlemiş"

Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı; 'Gençler darbe yaparsa ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir? Darbecinin yaşlısı genci mi olur? Sivili askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş, bunların bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar Yassıada zihniyetidir. Bunlar Adnan Menderes'i asıp maliye bakanını, dışişleri bakanını darağacında idam edenlerdir ve o günü 'Demokrasi Bayramı' diye yıllarca kutlatanlardır. Dolayısıyla herkes her şeyi görüyor. O nedenle bu ülkede bu millet bir daha darbeci, vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz kararla hep beraber yine bunların da cevabını vermiş olacağız."