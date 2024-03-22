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Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti. Anne ve babasını sahurda uyandırmak için evlerine giden kızları, yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

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Olay, dün gece saatlerinde Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Hilmi Şekerci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Topuz (85) ve Ayşe Topuz (77) çifti, uyumadan önce oturma odasında yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve babasını sahurda uyandırmak için telefonla arayan çiftin kızları, telefona cevap verilmemesinden şüphelenerek çiftin evine gitti. Eve giren kadın, baba ve annesinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin kızları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Mustafa Topuz ile eşi Ayşe Topuz’un sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

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