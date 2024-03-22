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Bodrum'da tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine şok!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'da tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine şok!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarihi zeytin ağaçlarını kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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Gölköy Mahallesi'nde tarla içerisindeki her biri 500-1000 yıllık olduğu değerlendirilen yetişkin zeytin ağaçlarının mülk sahipleri tarafından kesildiği ihbarını alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Tarlada yapılan incelemede 34 zeytin ağacından 30'unun kesildiği belirlendi.

Ağaçları kesen tarla sahibine 30 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına da zeytin ağacı kesimiyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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