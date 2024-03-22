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Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında ramazanda Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 40 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

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TDV'nin aracılığıyla ülkenin Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde açılan kuyu ve çeşmeler için düzenlenen törenlere, TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, TDV Nijerya Proje Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, TDV ekibinin yanı sıra yetkililer, imamlar ve çok sayıda bölge sakini katıldı.

TDV Nijerya Proje Temsilcisi Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan 40 su kuyusu ve çeşmenin Türk halkının desteğiyle inşa edildiğini belirtti.

Nijerya'da kuyuların inşa amacının su sıkıntısı olan bölgelerde yaşayan insanların su ihtiyacını gidermek olduğunu kaydeden Eniç, bu sayede Nijerya ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğine işaret etti.

Eniç, kuyuların inşası için bağış yapan Türk halkına şükranlarını sundu.

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