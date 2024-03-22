Murat Kurum AK Parti'nin CHP'den alacağı ilçeleri tek tek sıraladı

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul seçimindeki kritik ilçeleri tek tek saydı. Kartal ve Maltepe'de ucu ucuna bir seçim süreci olduğunu belirten Kurum, "Orada o ilçelerden en az bir tanesini alacağız gibi gözüküyor" dedi. Kurum, kazanacakları ilçeler arasında Sarıyer, Küçükçekmece ve Avcılar'ı da saydı.

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31 Mart yerel seçimlerine 9 gün kaldı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim öncesinde Mynet'in sorularını cevapladı.

Kurum, İstanbul seçimlerinde kritik ilçeleri tek tek saydı ve bu ilçeleri kazanacaklarını söyledi.

İstanbul'daki kritik ilçeleri saydı

Murat Kurum, "Gerçekten ilçelerde çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Kartal'da, Maltepe'de ucu ucuna bir bir seçim süreci yürüyor. Orada o ilçelerden en az bir tanesini alacağız gibi gözüküyor. Büyükçekmece'de çok güzel bir yarış var. Orada önde gözüküyoruz. Sarıyer'de keza yine önde gözüküyoruz. Küçükçekmece'yi inşallah alacağız. Avcılar yine başa baş gözüküyor yani Avcıları alacağız gözüküyor. Yani çok farklı neticeler olacak. Diğer alamadığımız belki ilçelerin birçoğunda da başa baş bir yarış olacak." ifadelerini kullandı.