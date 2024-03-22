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Küresel ham çelik üretimi şubatta arttı!

Küresel ham çelik üretimi şubatta arttı!

Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 148,8 milyon tona yükseldi.

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Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği, şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, bu yılın şubat ayında 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 artarak 148,8 milyon ton oldu.

Bu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretim miktarının yüzde 3,5 artarak 81,2 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

Ham çelik üretimi Japonya'da yüzde 1,1 artışla 7 milyon tona, Almanya'da yüzde 4,4 yükselişle 3,1 milyon tona yükseldi. ABD'nin üretimi yüzde 1,2 azalışla 6,5 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın şubat ayına göre yüzde 46,6 artarak 3,1 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde çelik üretimi Rusya'da yüzde 4,4 azalarak 5,7 milyon tona geriledi, İran'da yüzde 14,3 artarak 2,2 milyon tona yükseldi.

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