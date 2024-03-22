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Define avcıları kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı

Define avcıları kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı

Denizli’de hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarmanın operasyonun kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı.

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Denizli’nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bozalan Mahallesinde 4 kaçak kazı yapan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilerin 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken, bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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