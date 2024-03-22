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HABER /  POLİTİKA

BBP lideri Mustafa Destici kazada yaralanan sürücüye yardım etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP lideri Mustafa Destici kazada yaralanan sürücüye yardım etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum'da kaza yapan sürücüye yardım etti.

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Erzurum-Artvin kara yolu Uzundere mevkisinde 72 EP 706 plakalı tır şarampole devrildi.

Bu sırada seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'un Uzundere ilçesinde partisince düzenlenen mitinge kara yoluyla giden Destici, kazada yaralanan sürücüye yardım etti.

Destici, bir süre yaralı sürücünün yanında durarak sağlık durumuyla yakından ilgilendi.

Yaralı tır sürücüsü, Destici'nin ekibinde yer alan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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