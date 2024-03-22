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DSÖ uyardı: O ülkede yoksulluk ve açlık 25,4 milyon insanı etkiliyor!

DSÖ uyardı: O ülkede yoksulluk ve açlık 25,4 milyon insanı etkiliyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kongo Demokratik Cumhuriyeti Temsilcisi Boureima Hama Sambo, ülkede yaşanan yoksulluk ve açlığın, nüfusun dörtte birine denk gelen 25,4 milyon kişiyi etkilediğini belirtti.

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BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Sambo, ülkedeki genel sağlık durumunun kötüye gittiğini bildirdi.

Sambo, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkının karşılaştığı zorluklar, şiddet, iklim şokları ve salgın hastalıkların birleşmesiyle daha endişe verici seviyelere ulaştı." dedi.

Sudan'ın ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde küresel olarak ikinci en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığını kaydeden Sambo, yılın başından itibaren şiddetten kaçmak zorunda kalan 10 milyon kişinin yerinden edildiğinin altını çizdi.

Sambo, "Yoksulluk ve açlık, nüfusun dörtte biri olan 25,4 milyon insanı etkiliyor. Kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılması, halkın sağlığı için ciddi tehditler oluşturuyor. Yetersiz beslenmeyle birleşen hastalıklar, özellikle çocuklarda ölüm riskini artırıyor ve sağlık sistemi üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor." dedi.

Bu yıl ülkedeki insani ihtiyaçların hızla arttığına ve 20 milyona yakın kişinin sağlık yardımına gereksinim duyduğuna işaret eden Sambo, yapılan insani yardım çağrılarının yeterince karşılık bulmadığını söyledi.

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