İtalyan siyasetçiden Macron'a "kadınsı" benzetmesi

İtalyan bir siyasetçinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "kadınsı" olarak tanımlaması tartışmalara neden oldu. Bu yorum, Macron'un boks yaparken poz vererek "daha maskülen" yanını göstermeye çalışmasından bir gün sonra geldi.

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İtalyan senatosu üyesi Roberto Menia, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermesine ilişkin önerisinin tartışıldığı dönemde açıklamalarda bulundu.

Macron'un resmi fotoğrafçısının başkanı boks yaparken fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından İtalyan siyasetçi Macron'u "kadınsı" olarak tanımladı.

Menia Cumhurbaşkanı Macron'u kadınsı bulduğunu belirttiği konuşmasında, "Barış, oldukça kadınsı olduğu ortaya çıkan birinin kaslarıyla şov yaparak askeri müdahale çağrısında bulunmasıyla elde edilemez. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz." diye konuştu.

İktidardaki sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi üyesi milletvekili ayrıca konuşmasında Papa Francis'i Ukrayna'da barış talebinde bulunduğu için eleştirdi. Siyasetçi, "Papa öyle söylese bile beyaz bayrak çekilerek barış yapılmaz" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın eski Başbakanı ve Liberal Italia Viva partisinin lideri Matteo Renzi, "İtalya'nın Fransa ve Almanya ile görüşmelerde söyleyecek çok şeyi olduğunu düşünüyorum, ancak bunu buraya gelmeyen biri adına yapıyorum. Kendisi Fransa Cumhurbaşkanı'nı 'kadınsı' olarak tanımlamak için parlamento salonuna. Bu sizin kültür eksikliğinizi ve saygı eksikliğinizi gösteriyor" diyerek siyasetçiye yönelik eleştiride bulundu.

Geçen ay Macron, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini değerlendirdiği açıklamalarda bulundu ve Batı'nın Ukrayna'da kara operasyonu yapmasının "bir noktada" gerekli olabileceğini söylemişti.

İddialara göre Macron, kendisini Batı Avrupa'nın Putin'e karşı duran lideri olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Bunun için Macron'un resmi fotoğrafçısı Sazig de la Moissonniere tarafından dün yayınlanan fotoğraflar, Fransız lideri bir boks salonunda kum torbasını yumruklarken gösteriyordu.