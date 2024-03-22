Fırat Üniversitesi Türkiye birincisi oldu

Fırat Üniversitesi 'TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' sonuçlarına göre Türkiye’de en çok proje hazırlayan ve en çok projesi desteklenmeye hak kazanan üniversite oldu.

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Elazığ Fırat Üniversitesi 'TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı”'sonuçlarına Türkiye’de en çok proje hazırlayan ve projesi en çok desteklenen üniversite olarak Türkiye birincisi oldu. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023/2 dönemi çerçevesinde yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre Fırat Üniversitesi bir tarihi başarıya daha imza atarak projesi en fazla kabul edilen Üniversite oldu. Fırat Üniversitesi öğrencileri ve danışman hocaları tarafından 2209-A programına sunulan proje sonuçlarına göre Fırat Üniversitesi 2022 yılında Türkiye’de 7’nci olurken, 2023 yılında 4’üncü sıraya yükselmişti. Başarıya emin adımlarla ilerleyen Fırat Üniversitesi bugün açıklanan 2023/2 dönemi sonuçlarına göre başvurduğu 785 projeden 403’ünden destek almaya hak kazanarak Türkiye 1’incisi oldu.

Başarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Ülkemizin önemli bir marka değeri olan Fırat Üniversitemiz, açıklanan TÜBİTAK 2209-A programı sonuçlarına göre yine kendisine yakışanı yapmış ve Türkiye birinciliği elde etmiştir. Artık devler liginde yer alan üniversitemiz Türkiye’nin en iyileriyle yarışırken birçok alanda yarıştan birinci çıkmaktadır. Açıklanan TÜBİTAK 2209-A programı sonuçları göstermektedir ki Fırat Üniversitesi diğer akademik alanlarda olduğu gibi proje fikri oluşturma, hazırlama ve yürütme konusunda da büyük bir başarıya imza atmıştır. Açıklanan sonuçlar, ilgili alanda Üniversitemiz tarihinin en iyi sonuçlarıdır. Bu aşamaya gelmek için süreç içerisinde yoğun gayretlerimiz oldu. Öğrencilerimize sürekli proje hazırlama eğitimleri vererek onları proje hazırlamaya teşvik ettik. Akademisyenlerimize de mutlaka öğrencilerimize destek olmaları gerektiğini bildirdik. Sonuç itibariyle geçen yıl ortaya koyduğumuz hedefe bu yıl ulaştık ve Türkiye birincisi olduk. Bu başarıya ulaşmada dirseklerini çürütürcesine çalışan Ülkemizin geleceği Üniversitemizin kıymetli ve değerli öğrencilerine yürekten teşekkür ediyorum. Onlara danışmanlık yapan değerli akademisyenlerimizi de kutluyorum. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.