BIST 9.181
DOLAR 32,00
EURO 34,69
ALTIN 2.237,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın yakalandı!

50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın yakalandı!

Samsun'da kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını aparatla açarak girdiği evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan Burcu D.(33), kayıplara karıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Burcu D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan 5 çocuk annesi Burcu D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fırat Üniversitesi Türkiye birincisi oldu
Fırat Üniversitesi Türkiye birincisi oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Apartman boşluğunda bulunan ceset davasında Can Paksoy’a 3. kez beraat
Apartman boşluğunda bulunan ceset davasında Can Paksoy’a 3. kez beraat
Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
İtalyan siyasetçiden Macron'a "kadınsı" benzetmesi
İtalyan siyasetçiden Macron'a "kadınsı" benzetmesi
İstanbul'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Define avcıları kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı
BBP lideri Mustafa Destici kazada yaralanan sürücüye yardım etti
BBP lideri Mustafa Destici kazada yaralanan sürücüye yardım etti
DSÖ uyardı: O ülkede yoksulluk ve açlık 25,4 milyon insanı etkiliyor!
DSÖ uyardı: O ülkede yoksulluk ve açlık 25,4 milyon insanı etkiliyor!
Ankara'da bin 125 kişiye gözaltı
Ankara'da bin 125 kişiye gözaltı
Küresel ham çelik üretimi şubatta arttı!
Küresel ham çelik üretimi şubatta arttı!
Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı