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Yolcu treni traktöre çarptı, traktör sürücüsü yaralandı!

Yolcu treni traktöre çarptı, traktör sürücüsü yaralandı!

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde trenin çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

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Isparta-İzmir seferini yapan yolcu treni, İncesu köyü Keçiborlu-Karakuyu istasyonu mevkisinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mehmet S'nin (40) kullandığı traktöre çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Mehmet S, ilk müdahalenin ardından önce Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada, çarpışma anı, yolcu treninin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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