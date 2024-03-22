Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı belli oldu. İşte TFF'den yapılan açıklama...

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)