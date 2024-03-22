BIST 9.181
DOLAR 32,00
EURO 34,69
ALTIN 2.237,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı

Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı

Ankara Valiliği, il genelindeki zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Abone ol

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede sıcaklıkların halen mevsim normalleri altında devam ettiği belirtildi.

Bu sebeple Ankara genelinde pazar ve pazartesi sabah saatlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği aktarılan açıklamada, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
El freni çekilmeyen TIR, başka bir TIR'a çarptı!
El freni çekilmeyen TIR, başka bir TIR'a çarptı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Yolcu treni traktöre çarptı, traktör sürücüsü yaralandı!
Yolcu treni traktöre çarptı, traktör sürücüsü yaralandı!
50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın yakalandı!
50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın yakalandı!
Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: ''Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz''
Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: ''Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz''
Fırat Üniversitesi Türkiye birincisi oldu
Fırat Üniversitesi Türkiye birincisi oldu
Apartman boşluğunda bulunan ceset davasında Can Paksoy’a 3. kez beraat
Apartman boşluğunda bulunan ceset davasında Can Paksoy’a 3. kez beraat
Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
İtalyan siyasetçiden Macron'a "kadınsı" benzetmesi
İtalyan siyasetçiden Macron'a "kadınsı" benzetmesi
İstanbul'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Define avcıları kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı
Define avcıları kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı
BBP lideri Mustafa Destici kazada yaralanan sürücüye yardım etti
BBP lideri Mustafa Destici kazada yaralanan sürücüye yardım etti