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Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 58 yıl hapis cezası!

Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 58 yıl hapis cezası!

Kayseri'de cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanık, 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ö.Y. (50) ile taraf avukatları katıldı.

Eşiyle husumetli olduğu için iftiraya uğradığını ileri süren sanık Ö.Y, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığa, kızları S.Y. (14) ve G.Y'ye (13) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 58 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Eşinin şikayeti üzerine geçen yıl temmuz ayında gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ö.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

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