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CHP'de para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade veriyor

CHP'de para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade veriyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ifade verdi. 

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da ifadesi alındı.

Braka, ifadesinde "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık." dedi.

İfadeye çağırılan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bugün, ifadesini vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi

chp
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