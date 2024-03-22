BIST 9.128
DOLAR 32,05
EURO 34,74
ALTIN 2.242,20
HABER /  GÜNCEL

Üsküdar’da iş adamının otomobilini çalan şüpheli kıskıvrak yakalandı

Üsküdar’da iş adamının otomobilini çalan şüpheli kıskıvrak yakalandı

Üsküdar’da iş adamının otomobilini çalan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüphelinin çaldığı otomobille kıskıvrak yakalandığı anlar ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Olay, Küçük Çamlıca Mahallesi Küçük Çamlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hastaneye gitmek için araba garajına giden iş adamı Fuat Karslı, aracının yerinde olmadığını gördü. Çalışanını aradığında çalışanının aracı almadığını öğrenince evini kontrol etti ve evinden 20 bin lira çalındığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şapkalı bir şahsın gelerek ikamet içerisine girdiği akabinde garajda bulunan aracı alarak Üçer Sokak istikametinden Üçpınarlar Caddesi istikametine giriş yaptığını tespit etti.

Olayı gerçekleştiren şahsın Hakan A. olduğu belirlendi. Şüpheli 19 Mart’ta saat 16.30 sıralarında bahse konu çalıntı araçla önü kesilerek yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı araç muhafaza altına alındı. Şüpheli ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Çaldığı tablet ve hoparlörü kendi rızasıyla teslim etmek istediğini, ayrıca diğer ikametten çalmış olduğu 20 bin TL’yi banka hesabına attığını söyledi. Ele geçirilen suç unsurları müştekilere teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanyol tekstil devi İnditex'in mağaza çalışanları eylem yaptı
İspanyol tekstil devi İnditex'in mağaza çalışanları eylem yaptı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ankara'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Ankara'da protesto edildi
Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz'
Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz'
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı
CHP'de para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade veriyor
CHP'de para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade veriyor
Arda Güler, LaLiga Türkiye'nin etkileşimlerini artırdı
Arda Güler, LaLiga Türkiye'nin etkileşimlerini artırdı
Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 58 yıl hapis cezası!
Çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 58 yıl hapis cezası!
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
El freni çekilmeyen TIR, başka bir TIR'a çarptı!
El freni çekilmeyen TIR, başka bir TIR'a çarptı!
Yolcu treni traktöre çarptı, traktör sürücüsü yaralandı!
Yolcu treni traktöre çarptı, traktör sürücüsü yaralandı!
50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın yakalandı!
50 bin liralık altın çalan 5 çocuk annesi kadın yakalandı!