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Karayoluna çığ düştü! Ulaşım sağlanamıyor

Karayoluna çığ düştü! Ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Ardahan-Artvin bölgesi yaylalar mevkiinde çığ düşmesi yaşandı. Ardahan-Artvin karayolu ulaşıma kapandı.

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Yoğun kar yağışı doğu bölgelerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Ardahan-Artvin karayolundaki Sahara Geçidi'nin Yaylalar mevkiinde çığ düştü. Ulaşım sağlanamıyor. Yolun açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları bölgeye iş makineleriyle ekip gönderdi. Yolun açılması için ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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