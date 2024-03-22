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Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, 21 Nisan tarihinde Antalya’da EXPO2026 Botanik Park alanında düzenlenecek.

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Dünya Atletizm Birliği'nin majör organizasyonlarından olan Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, 30. kez organize edilecek ve bu şampiyona Türkiye'de ilk kez yapılacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için de kota niteliği taşıyan sezonun en etkin organizasyonlarından biri olan şampiyonaya ön kayıtların başladığı tarihten bu yana 49 ülkeden 443 sporcu ön kayıt yaptırdı. 1 Nisan tarihinde final kayıtlarının sonlanması ile kesin katılımcı listesi belli olacak.

Şampiyona U20 Kadınlar ve Erkekler 10 km, Büyük Kadınlar ve Erkekler 20 km ile bu yıl olimpiyat oyunları programına giren ve ilk kez Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenecek olan Maraton Yürüyüş Karışık Bayrak (42,195m) yarışması ile beş farklı kategoride düzenlenecek. 20 km Kadınlar ve Erkekler branşlarında olimpiyat kota süreçleri devam ederken Maraton Yürüyüş Karışık Bayrak yarışmasında olimpiyatlara katılacak 25 ülke (takım) kotasının 22 tanesi Antalya’da yapılan yarışma sonucuna göre belirlenecek.

U20 kategorisinde takımlar 3 sporcu, 20 km kategorisinde 4 sporcu ve Maraton Yürüyüş Karışık Bayrak yarışmasında ise 1 erkek, 1 kadın sporcu 2 kişiden oluşan takım 42.195 metre mesafeyi dönüşümlü olarak iki etap halinde tamamlayacak.

Şampiyonaya katılacak milli takımda olimpiyat kotası alan Salih Korkmaz ile birlikte U20 dünya şampiyonu Mazlum Demir, U20 dünya üçüncüsü Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu ve Ozan Bayram ile kadın sporculardan Dünya Üniversite Oyunları şampiyonu Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Emine Ceylan ve Kader Dost olimpiyat kotası ve rankingte yer alabilmek için yarışacak.

2018 yılında Taicang/Çin’de düzenlenen Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'nda Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost’tan oluşan milli takım, U20 Kadınlar kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu organizasyonun Antalya'da düzenlenmesinde yardımları bulunan AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

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