BIST 9.112
DOLAR 32,02
EURO 34,64
ALTIN 2.232,82
HABER /  EKONOMİ

Çinli otomotiv devi BYD, 2023'te yüzde 62 büyüdü

Çinli otomotiv devi BYD, 2023'te yüzde 62 büyüdü

BYD, bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance'in 2024 raporuna göre marka değerini yüzde 20 artırarak 12.1 milyar dolara yükseltti.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 62 seviyesinde büyüyerek 3 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, bir önceki yıla göre marka değerini yüzde 20 artırarak 12.1 milyar dolara yükseltti.

BYD, 3 yıl üst üste Çin'in en değerli otomobil markası oldu.

BYD, 2023 yılındaki performansıyla toplam otomobil satışlarında global 10 marka arasında yer almayı başardı. Şirket 2023'ün son çeyreğinde 526 bin 409 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

2023 yılında 6 kıtada 70'den fazla ülkeye yayılan BYD global pazarda ihracatını yüzde 334'ten fazla artırarak yaklaşık 243 bin seviyesine ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergilenen milli uçak motorları göz yaşarttı
Sergilenen milli uçak motorları göz yaşarttı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Karayoluna çığ düştü! Ulaşım sağlanamıyor
Karayoluna çığ düştü! Ulaşım sağlanamıyor
Bilecik'te öğretmene saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Bilecik'te öğretmene saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Esenyurt’ta 3 dakika içinde kuyumcudan 15 milyon lira değerinde altın çaldılar
Esenyurt’ta 3 dakika içinde kuyumcudan 15 milyon lira değerinde altın çaldılar
Görevi başında polisi şehit eden sanığa 41 yıl hapis!
Görevi başında polisi şehit eden sanığa 41 yıl hapis!
Mart ayında lapa lapa kar yağdı
Mart ayında lapa lapa kar yağdı
Sivas'ta çiftçilere 50 bin adet kayısı fidanı dağıtıldı
Sivas'ta çiftçilere 50 bin adet kayısı fidanı dağıtıldı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç evin duvarına çarptı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç evin duvarına çarptı
Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
Şırnak'ta sel! Cizre'de 38 ev ve 5 iş yeri selden etkilendi
Şırnak'ta sel! Cizre'de 38 ev ve 5 iş yeri selden etkilendi
TAV Havalimanları Medine’de yeni terminal yatırımına başlayacak
TAV Havalimanları Medine’de yeni terminal yatırımına başlayacak