Çinli otomotiv devi BYD, 2023'te yüzde 62 büyüdü

BYD, bağımsız marka değerleme danışmanlık şirketi Brand Finance'in 2024 raporuna göre marka değerini yüzde 20 artırarak 12.1 milyar dolara yükseltti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre 2023 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 62 seviyesinde büyüyerek 3 milyondan fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, bir önceki yıla göre marka değerini yüzde 20 artırarak 12.1 milyar dolara yükseltti.

BYD, 3 yıl üst üste Çin'in en değerli otomobil markası oldu.

BYD, 2023 yılındaki performansıyla toplam otomobil satışlarında global 10 marka arasında yer almayı başardı. Şirket 2023'ün son çeyreğinde 526 bin 409 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

2023 yılında 6 kıtada 70'den fazla ülkeye yayılan BYD global pazarda ihracatını yüzde 334'ten fazla artırarak yaklaşık 243 bin seviyesine ulaştı.