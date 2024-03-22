Sergilenen milli uçak motorları göz yaşarttı

Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde sergilenen TEI üretimi uçak motorları ziyaretçilerini gururlandırırken, ürünleri incelerken gözleri yaşaran emekli öğretmen Selahattin Karahan, “Onur verici yani, insanın onur duymaması mümkün değil ki. Keşke şuan öğretmenliğim devam etseydi, sınıflarımı, öğrencilerim toplar getirirdim buraya” dedi.

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Türkiye’nin Eskişehir’den yükselen küresel havacılık şirketi TEI, Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde, Vilayet Meydanı’nda yerli ve millî havacılık motorlarını sergilemeye başladı. Alanda; geçtiğimiz günlerde ilk ateşlemesi gerçekleşen Türkiye’nin ilk millî turbofan uçak motoru TEI-TF6000, art yakıcı modül ile 10 bin libre itki üretecek türevi TEI-TF10000, millî helikopter Gökbey’e güç veren Türkiye’nin ilk millî turboşaft motoru TEI-TS1400, Yerli Karaşahin Genel Maksat Helikopterlerine güç veren T700-TEI-701D turboşaft motoru ve ANKA, AKSUNGUR ve BAYRAKTAR TB3’e güç veren Türkiye’nin millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 Eskişehir Vilayet Meydanı’ndaki sergi ile halkla buluştu. 4 gün boyunca, 12.30 - 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gününde ziyaretçiler, adeta alana akın etti. Gencinden yaşlısına, birçok vatandaş motorları yakından inceleyip TEI görevlilerinden detaylı bilgi aldı.

“İnsanın onur duymaması mümkün değil ki”

Etkinlikte motorları yakından inceleyen Selahattin Karahan isimli emekli öğretmen duygu dolu anlar yaşadı. Gözleri dolan ve “Ben İsrail'in bize sattığı Heron'ları çok iyi hatırlıyorum. Tamir etmediklerini çok iyi biliyorum” diyen Karahan şöyle konuştu;

"Onur verici, gurur verici, biz bunu 100 yıldır bekliyorduk. Bu yeni değil, ölmeden gördük bu günleri. Hamdolsun Rabbime bu gençlerin sayısını arttırsın. Şimdi, az önce röportaj veren hocam dedi ki, ‘Eğer siz bunları yapmasaydınız bizi yaşatmazlardı biz bu topraklarda. Ben de öyle inanıyorum Güçlü olursanız ayakta durursunuz. Güçlü olmazsanız bu topraklar bize yar etmezler. Onun için emek verenleri, çalışanları kutluyorum alınlarından öpüyorum. Ben motor mu gördüm hayatımda? Uçak motoru mu gördüm? Kaan motoru mu gördüm? Helikopter motoru mu gördüm? Görmedim ki hep başkasına ihtiyaç duyduk. Ben İsrail'in bize sattığı Heron'ları çok iyi hatırlıyorum. Tamir etmediklerini çok iyi biliyorum. O yüzden biz yaşadık bunları. Rabbim sayılarınızı arttırsın, gücümüze güç katsın mübarek Ramazan gününde. Onur verici yani, insanın onur duymaması mümkün değil ki. Keşke şuan öğretmenliğim devam etseydi, sınıflarımı, öğrencilerimi toplar getirirdim buraya. Sınıfta anlatmazdım, getirir burada gösterirdim bunları. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, inşallah daha güzel günlere siz götüreceksiniz bu ülkeyi. Başaracaksınız, inanın buna.”