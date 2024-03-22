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Merkez'in kararı sonrası Deutsche Bank'tan kritik TL yorumu

Merkez'in kararı sonrası Deutsche Bank'tan kritik TL yorumu

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımının ardından Alman bankacılık devi Deutsche Bank'tan kritik TL yorumu geldi. Banka, 500 baz puanlık faiz artış sonrası yeniden TL uzun pozisyonuna girme konusunda güvenli hissettiklerini belirtti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine yaptığı faiz artışı Türk lirasıyla ilgili olumlu yabancı raporların gelmesine de yol açtı.

Deutsche Bank'tan Oliver Harvey, Christian Wietoska ve Yiğit Onay'ın hazırladığı 21 Mart tarihli raporda Türk lirasında uzun pozisyona yeniden güven duyulduğu belirtildi.

Türk lirasında yeniden iyimser tarafa geçtiğini açıklayan banka, önümüzdeki aylarda toplam getiride önemli bir performans olabileceğini, içsel getirinin ise yüzde 10'a varabileceğini öngördü.

Raporda bankanın 10 gün önce, TCMB rezervlerinde yaşanan baskı dolayısıyla yaklaşan seçim ve enflasyonda yukarı yönlü sürpriz yaşanan bir ortamda uzun vadeli Türk lirası carry trade pozisyonlarında kâr alımı yaptığı ancak TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından uzun pozisyonlara yeniden girme konusunda artan bir şekilde güven duyduğu belirtildi.

Yapılan son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceğini öngören banka Türkiye'nin dezenflasyon hedeflerinin daha gerçekçi göründüğüne vurgu yaptı.

Bankanın raporunda cari dengenin daha iyi bir görünümde olduğu da ifade edildi.

Banka uzun vadeli TL pozisyonlarına yeniden girmek için daha güvenli olduğunu belirtse de seçimlerden sonra politik ekonomi tarafındaki risklerle ilgili de teyakkuzda kaldığını ifade etti.

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