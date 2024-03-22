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Niğde'de siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Niğde'de siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturması yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; 13 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 7 adet flaş bellek, 1 çanta içerisinde 31 bin Amerikan Doları, 1 adet BMW Cabrio araç ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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