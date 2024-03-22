İsrail'den kara harekatı açıklaması! Netanyahu ABD'ye resti çekti

İsrail, Refah'a kara operasyonu dahil Gazze'deki misyonu tamamlaması gerektiğini ABD'ye ilettiklerini duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, "ABD'nin desteği olmazsa Refah'a tek başımıza gireriz" dedi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye 6. ziyaretini gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.

Netanyahu'dan Abd'ye: Refah'a tek başımıza gireriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

"ABD'nin Hamas'a karşı savaşta 5 aydan uzun süredir İsrail ile omuz omuza durduğunu ve bunu takdir ettiklerini" belirten Netanyahu, "sivil nüfusun savaş alanından çıkarılması ve insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin farkında olduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını ABD Dışişleri Bakanı'na ilettiğini" belirtti.

Netanyahu, "Ama aynı zamanda Blinken'a Refah'a girmeden ve Hamas'ın buradaki tugaylarını etkisiz hale getirmeden Hamas'ı yenmenin yolu olmadığını anlattım. Bunu ABD'nin desteği ile yapmayı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim." diye konuştu.

'Hamas'ı yok etmek için Gazze'deki misyonu tamamlamalıyız'

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşımda, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ülkesini ziyaret eden Blinken ile bir araya geldiğini aktardı.

ABD'nin, İsrail'e verdiği destekten dolayı Blinken'a minnettarlığını sunduğunu kaydeden Gantz, 7 Ekim saldırılarının ardından "Hamas'ı yok etmek için Refah'a operasyon dahil Gazze'deki misyonun tamamlanmasının gerektiğini" muhatabına ilettiğini kaydetti.

"İsrail'in, Gazze'deki sivillere yardım için insani çözümler sunmaya devam edeceğini ancak bu yardımların Hamas'ın eline geçmemesini de sağlayacağını sözlerime ekledim." ifadelerini kullanan Gantz, Blinken ile "bölgesel güvenlik ve istikrarı" ele aldıklarını belirtti.