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Rusya'da konser salonuna saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da konser salonuna saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Yaralılar olduğu bildirilirken, insanlar olay yerinden tahliye ediliyor.

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

Tass haber ajansı'da saldırının gerçekleştiği konser salonunun bulunduğu Crocus Belediye binasında patlama yaşandığı ve patlamanın yangına neden olduğu bildirildi. RIA Novosti haber ajansı, savaş kıyafeti giymiş en az dört kişinin silahla ateş ettiğini söyledi.

En az 14 ölü

Resmi olmayan açıklamalara göre olayda en az 14 ölü olduğu bildirildi.

İnsanlar tahliye edilirken çevik kuvvet polislerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Mahsur kalanlar var

Konser salonunda hala mahsur kalanların olduğu bilirtilirken, Moskova Belediye başkanından ilk açıklama geldi.

Büyük bir trajedinin yaşandığını söyleyen belediye başkanı hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Olay yerine 50'den fazla ambulans gönderildiği söylendi.

ABD vatandaşlarını uyardı

Beyaz Saray silahlı saldırı görüntülerinin korkutucu olduğunu söylerken Moskova'da yaşayan Amerikalıların bulundukları yerde kalmalarını söyledi.

"EN AZ 3 KİŞİ OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇTI"

Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, şunları aktardı: "Kamuflajlı kişiler Crocus Belediye Binası'nın bahçesine daldı, en az üç kişi otomatik silahlarla ateş açtı. Yaralılar olduğu kesin. Daha sonra bir el bombası ya da yangın bombası atıldı ve yangın çıktı. İnsanlar ateşten kaçmak için yere yattılar, yaklaşık 15-20 dakika yattılar ve sonra sürünerek dışarı çıkmaya başladılar. Birçoğu dışarı çıkmayı başardı."

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