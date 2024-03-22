A Milli Takım, Macaristan'a mağlup oldu

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Macaristan'a 1-0'lık skorla yenildi.

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Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yaptığı maçlarla sürdürüyor.

Marco Rossi yönetimindeki Macaristan ile Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Takım, Polonyalı hakem Bartosz Frankowski'nin düdük çaldığı müsabakada Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.

Milliler, deplasmanda oynadığı maçta rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Szoboszlai, penaltıdan golü buldu

İki takımın da fırsatlar yakaladığı ilk yarıda golsüz eşitlik bozulmadı ve soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

İkinci yarının başında Macarlar penaltı kazandı. Enes Ünal'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini işaret eden hakem beyaz noktayı gösterdi. 48. dakikada Szoboszlai penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçtan mağlup ayrılan millilerin sıradaki rakibi Avusturya

Geriye düştükten sonra maçı rakip yarı alana yıkan Milliler üst üste ataklarla gol arasa da skor tabelası değişmedi.

Macarlar 90+2. dakikada ikinci golü bulsa da VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı. Mücadele 1-0'lık Macaristan üstünlüğüyle sonuçlandı.

A Milli Takım bir sonraki hazırlık maçını 26 Mart'ta deplasmanda Avusturya ile oynayacak.

Rıdvan Yılmaz sakatlandı

A Milli Takım'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz sakatlanarak 27. dakikada oyun alanını terk etti. Onun yerine Mert Müldür maça dahil oldu.

Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine takıma davet edilmişti.

Can Uzun ilk maçına çıktı

Ay-yıldızlı ekipte, aday kadroya ilk kez davet edilen Can Uzun ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve milli formayla ilk maçına çıktı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Orkun Kökçü de ikinci yarıda süre aldı.

Enes Ünal 1 yıl sonra milli formayla sahada

Enes Ünal yaklaşık 1 yıl sonra ay-yıldızlı formayla sahaya çıktı.

Milli formayla son maçını 28 Mart 2023'te Hırvatistan'a karşı oynayan Enes, İspanya'nın Getafe takımında forma giyerken yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Milli futbolcu kariyerine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta devam ediyor.