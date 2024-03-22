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Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Galler Prensesi Kate Middleton, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara son noktayı koydu..

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İngiltere uzun zamandır Kate Middleton'ın ortada olmayışı ile çalkalandı.

42 yaşındaki Prenses, ocak ayı başında geçirdiği karın ameliyatı sonrası adeta sırra kadem basmıştı. Ortalarda görünmemesiyle birlikte ülkede "Aldatıldı", "Kate öldü" gibi birçok iddialar ortaya atıldı.

83 gün sonra Kate Middleton, eşi Prens William’ın ile alışveriş yaparken görüntülendi. Görüntünün ardından Galler Prensesi Kate Middleton, sosyal medya hesabından bir de video mesaj yayınladı.

Kanser olduğunu açıkladı

BBC tarafından Windsor'da kaydedilen bir video mesajında ​​Prenses Kate, kanser tedavisi gördüğünü söyledi.

"Karın ameliyatı sonrasında fark edildi"

Durumunun Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrasında fark edildiğini belirten Kate, "Bu elbette büyük bir şok yarattı ve William ve ben bunu genç ailemizin iyiliği için özel olarak işlemek ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Durumu çocuklarına açıklamak için zamana ihtiyaçlarının olduğunu söyledi

Sağlığıyla ilgili haftalarca süren spekülasyonların ardından prenses, kendisinin ve eşi Prens William'ın durumu çocuklarına açıklamak için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Başbakan Sunak'tan destek mesajı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, "Galler Prensesi iyileşmeye devam ederken tüm ülkenin sevgisine ve desteğine sahip." dedi.

Prenses ocak ayında ameliyat olmuştu

42 yaşındaki prenses, karın ameliyatı için 16 Ocak'ta Londra Kliniğine başvurmuştu.

Ocak ayının başında Kensington Palace, planlanan karın ameliyatından sonra 14 gün hastanede kalacağını açıklamıştı.

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